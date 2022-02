Mensen verplichten om te gaan wonen in het huis dat ze kopen: Gaat Goes ervoor?

Als het al gaat gebeuren, zal Goes bepaald niet de eerste gemeente in het land zijn die de zogeheten zelfbewoningsplicht invoert. Heel wat gemeenten hanteren dit instrument al, in een poging om onder meer investeerders de wind uit de zeilen te halen. Want het zal je maar gebeuren dat je een goed bod doet op je droomhuis, maar vervolgens wordt overboden door een investeerder die het daarna gaat verhuren. Of dat het huis als tweede woning wordt gebruikt. Dat laatste kan, als het om te veel woningen gaat, de leefbaarheid van dorpen of wijken doen verslechteren.