Menselijk lint om stadhuis tegen Zeeuwse Lagune in Veerse Meer

Inbraakgolf in Kapelle

24 september KAPELLE - In Kapelle zijn afgelopen twee weken vijf woninginbraken of pogingen tot woninginbraak geweest. Dat heeft de politie zondag bevestigd. In de nacht van vrijdag op zaterdag, 23 september, is ingebroken in een woning in de Duizendblad. De daders hebben een slot geforceerd om binnen te kunnen komen. Het is nog niet bekend wat er gestolen is.