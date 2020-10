Memorial 40-45 opent deuren tijdelijk oorlogsmuseum

videoKAPELLE - Andries Looijen is hard aan het werk om met een grote groep vrijwilligers museum Memorial 40-45 Kapelle op tijd klaar te krijgen. Volgende week moet het tijdelijke museum aan de Goessestraatweg 6 in Kapelle open. Maar waarom is het eigenlijk tijdelijk?

Quote Een officiële opening zit er niet in door corona. Misschien volgend jaar. Andries Looijen ,,We hebben plannen voor een totaal nieuw museum aan de overkant van de weg”, aldus Looijen. ,,Daar bij de Franse begraafplaats willen we nieuw bouwen. Maar dat duurt nog wel even. En omdat het niet goed is om als museum helemaal van de radar te verdwijnen gaan we hier tijdelijk open.”

De komende dagen wordt de laatste hand gelegd aan Memorial 40-45 Kapelle ,,Met een grote groep vrijwilligers. Daarnaast werken we samen met een Belgisch professioneel bureau dat zich bezighoudt met de inrichting van tentoonstellingen en musea.”

Die samenwerking heeft geleid tot de laatste snufjes op technologie-gebied. ,,We hebben papierdunne schermpjes waarop films en andere beelden geprojecteerd kunnen worden. Daarnaast is alles te beluisteren in vier verschillende talen: Nederlands, Frans, Engels en Duits. Dat kan individueel aan het oor of per groep via een luidspreker.”

Nieuw materiaal

In het museum zijn veel oude memorabilia te zien, afkomstig uit het vroegere Vitality aan de Vroonlandseweg. Maar er is ook veel nieuws. ,,We krijgen regelmatig nieuw materiaal. Van de week nog; van de familie Kramer, compleet met twee verzetskruizen.”

Het nieuwe (tijdelijke) Memorial 40-45 Kapelle gaat zaterdag 17 oktober open. Andries Looijen zet in het oorlogsmuseum nog even de puntjes op de i.

Zaterdag 17 oktober gooit het museum de deuren open. ,,Om 10.00 uur. Een officiële opening zit er door corona niet in. Misschien volgend jaar. Maar bezoekers zijn zaterdag van harte welkom. We werken dan in blokken van tien bezoekers per uur. Reserveren kan op onze site of aan de deur.”