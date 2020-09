Meisje in rolstoelfiets aangereden in Goes

Een biomassa­cen­tra­le bij Omnium in Goes? Gemeente­raad houdt de deur op een kier

18 september GOES - Een biomassacentrale bij sport- en gemeenschapscentrum Omnium in Goes? De lokale fractie van GroenLinks gruwelt al bij het idee, met in haar kielzog de PvdA en SGP/CU. Maar de drie partijen kregen het donderdag tijdens de raadsvergadering niet voor elkaar het idee voor eens en altijd naar de prullenbak te verwijzen.