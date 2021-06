Megy groeide op in het dorpje Oudelande. ‘Mijn klas bestond uit 10 kinderen, één grote vriendengroep’

,,Als klein meisje vond ik het heerlijk. Iedereen kende elkaar en mijn klas op de basisschool bestond uit tien kinderen. Dat was één grote vriendengroep. Als je naar buiten ging, was er altijd wel iemand om mee te spelen. Politie en boefje, deden we dan. Over heel het dorp. Geweldig was dat. Op vrijdagavond hadden we de jeugdsoos, daar had ik de tijd van mijn leven. Later, toen ik in Goes naar school ging, vond ik het wel lastig om op zo’n klein dorpje te wonen. Voor alles en iedereen moest ik een eind fietsen of mijn vader en moeder moesten me brengen en halen. Nu heb ik alles in Goes, van school en bijbaantje, tot uitgaan en vrienden. Ik kom ook helemaal niet meer op het dorp, alleen in mijn eigen straat.’’