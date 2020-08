‘Megamossel’ uit Geersdijk onderweg naar Yerseke

Goese scholen zijn schimmel­vrij: ‘Dat het nog eens terugkomt, is onze grootste nachtmer­rie’

25 augustus GOES - Brede school De Symfonie in Goes is weer schimmelvrij. Met grote machines hebben schoonmakers de vloeren in de pakweg twintig klaslokalen dinsdagochtend grondig gereinigd. Volgens directeur Gerard Verkuil van de Prinses Beatrixschool moet het al gek lopen, wil de schimmel nu nog terugkomen. ,,Dat zou onze ergste nachtmerrie zijn!’’