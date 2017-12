Megageitenstal Rilland weer stap dichterbij

GroenLinks opent Meldpunt Vuur­werk­over­last

25 december GOES - Voor het zesde jaar op rij is op eerste kerstdag het Meldpunt Vuurwerkoverlast geopend. Geluidsoverlast, vuurwerkschade en andere overlast kunnen daar worden geregistreerd. Het meldpunt is een initiatief van 30 lokale GroenLinks-fracties, waaronder de fractie in Goes.