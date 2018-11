Megaboek ZEELAND toont hoe de Zeeuwse archipel zich heeft ontwikkeld

In het boek staan duizenden foto's, tekeningen en schilderijen die de ontstaansgeschiedenis van Zeeland laten zien. Samen laten die afbeeldingen zien hoe de Zeeuwse archipel is uitgegroeid tot de provincie die het nu is.

Niet alleen het formaat van het boek is megagroot. Met een prijskaartje van 1000 euro is ZEELAND zeker niet het goedkoopste boek. Uitgever Verkamman had in eerste instantie vooral voor ogen om het boek te verkopen aan ondernemers in Zeeland, die een eigen hoofdstuk in het boek kunnen laten meedrukken.