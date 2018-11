Megaboek ZEELAND moet laten zien hoe de Zeeuwse archipel zich heeft ontwikkeld

Mede-auteur en uitgever Matty Verkamman had in eerste instantie vooral voor ogen om het boek te verkopen aan ondernemers in Zeeland, die een eigen hoofdstuk in het boek kunnen laten meedrukken. ,,Maar die wens bleek ook direct bij particulieren te bestaan. Zeeland is zo’n provincie waar de meeste inwoners er trots op zijn dat ze Zeeuws zijn.‘’ Particulieren kunnen hun eigen geschiedenis in het boek laten drukken voor een meerprijs van 75 euro per bladzijde.