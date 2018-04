Meeste verdachten vrijuit in megadrugszaak Kapelle na fouten OM

De 22 gaan daarom definitief vrijuit, omdat het Openbaar Ministerie fouten maakte in het strafonderzoek. Ze gingen in op het voorstel van justitie om onder meer af te zien van het indienen van een schadevergoeding voor de tijd die ze in voorarrest zaten. In ruil daarvoor trok justitie hun strafzaak in. De aanklager weigerde commentaar op de schikking.

Juridische discussie

Zeven verdachten gingen niet in op het schikkingsvoorstel en verschenen alsnog voor de rechter. Over drugs werd niet gesproken bij het hof. Het is een puur juridische discussie over de vraag of het Openbaar Ministerie haar recht op strafvervolging heeft verspeeld of niet.

Het drugsonderzoek tegen HWS was het grootste politieonderzoek in Zeeland sinds Checkpoint. Het bedrijf zou een enorme speler zijn op de softdrugsmarkt, van teelt tot en met verkoop en export.

Met de illegale winsten zou HWS bovendien bonafide bedrijven uit de markt hebben gedrukt. In november 2011 klapte de boel met een grootscheepse politie-inval in het pand aan de Handelsweg in Kapelle.

Het OM maakte echter 'langdurig en structureel' fouten, vonniste de rechtbank in Middelburg ruim twee jaar geleden. Justitie had ontlastende informatie over de hoofdverdachten. Ze deelde die echter niet met de onderzoeksrechter toen ze tientallen verzoeken indiende om de telefoons van verdachten te tappen of hun auto's met een zender te volgen. Daardoor is informatie op een oneerlijke manier verkregen. Mogelijk was tappen helemaal niet toegestaan geweest als de onderzoeksrechter ook wist van de ontlastende informatie.





Oneerlijk proces

Justitie hield bovendien informatie uit het voorbereidende onderzoek achter. Die combinatie zorgde ervoor dat de rechtbank oordeelde dat er sprake was van een oneerlijk proces. Aanklager Roel Doma pleitte er donderdag voor toch ontvankelijk te worden verklaard, waardoor de rechtbank in Middelburg de zaak tegen de zeven overgebleven verdachten opnieuw zou moeten doen. Volgens de advocaat-generaal is er een fout gemaakt met het niet melden van de ontlastende informatie, maar was dat niet bewust. Bovendien vindt hij dat het OM niet te laat was met het verstrekken van de stukken. ,,Die waren er ver voor de inhoudelijke behandeling van de zaak.''