Meerderheid raad voor plannen Paardekreek Kortgene

,,Een uniek plan.” ,,Het is kleinschalig en voldoet aan de waarden die wij belangrijk vinden.” ,,Een mooi familiebedrijf.” Bijna alle fracties in de raad van Noord-Beveland buitelden over elkaar heen om hun waardering uit te spreken. Zeker nu het plan is aangepast en de 100 meter lange pier met recreatiesuites wordt gesplitst in twee van vijftig meter, is het enthousiasme groot. Dat campingbaas Arjen Brinkman daarmee ook toestemming krijgt om 26 in plaats van de eerder genoemde 23 watersuites te bouwen was voor de meeste fracties dan ook geen enkel probleem. Alleen D66 was kritisch. ,,Dat is nodig voor het verdienmodel van de ondernemer", betoogde Jacqueline Dijkinga. ,,En u gaat daarin mee. Hier is sprake van een kruideniersmentaliteit: mag het een beetje meer zijn.”