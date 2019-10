Meerdere gewonden bij ongeluk op A58 bij Goes: inzittenden bekneld in auto

Nieuw Goes pleit voor verkeers­maat­re­ge­len in de Goese Polder

12:12 GOES - Veel automobilisten in de Troelstralaan in Goes rijden te hard. Dat schrijft de partij Nieuw Goes in een soort zwartboek dat ze heeft opgesteld over onveilige verkeerssituaties in de Goese Polder. Fractievoorzitter Vincent Mareels wil dat de gemeente actie onderneemt.