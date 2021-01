Meer ruimte voor (onorthodoxe) bouwplannen in Borsele hard nodig

Klachten over minder parkeer­ruim­te Rozenlaan Yerseke

31 december YERSEKE - De Rozenlaan in Yerseke is veiliger gemaakt. In plaats van lange rijen geparkeerde auto's aan weerszijden van de straat is gekozen voor de aanleg van parkeerhavens. Daardoor is de straat breder en de kans op schade kleiner.