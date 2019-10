Meer ruimte voor beginnende bands op Dijkrock

Dat laatste is nog steeds het geval. Maar met ingang van 2020 strijden er meer beginnende bands om een plek op het open podium. Daarvoor heeft de organisatie de ‘Highway to Dijkrock’ in het leven geroepen. Die Highway bestaat uit vier avonden met vier bands op vier verschillende locaties in Zeeland en West-Brabant. De winnaars van de vier avonden mogen op vrijdag 17 april 2020 op het open podium strijden om een plek op het grote podium in 2021.

Kruiningen

De vier voorrondes worden gehouden in Kruiningen, Hoogerheide, Woensdrecht en Kapelle. Op 16 oktober is Kruiningen het eerst aan de beurt. In eetcafé de Korenbeurs stappen daar vier bands op het podium. Op 16 november volgt 't klavertje in Hoogerheide en op 14 december Steffie's in Woensdrecht. Na de jaarwisseling is het de beurt aan Kapelle. Daar wordt de laatste voorronde van de muziekstrijd gehouden op 11 januari in de Zwaan. Alle avonden beginnen om 20.00 uur.