Meer aandacht voor cultuurhistorie in Colijnsplaat, stichting boekt succes

Het is een zeer doorwrocht bezwaarschrift van de stichting tot Behoud en Ontwikkeling Colijnsplaat geweest die zorgde voor deze ommezwaai in het gemeentelijk beleid. ,,Zij hebben een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan Colijnsplaat ingediend", zegt wethouder Yvonne Maas.

In deze uitgebreide zienswijze komt de stichting op voor het behoud van monumenten en cultuurhistorische waarden in en rondom het dorp. ,,Heel goed van die stichting. Zij hebben er oog voor en diep respect voor hun inzet”, zegt Yvonne Maas. En om als gemeentebestuur goed te kunnen reageren op de zienswijze blijkt nu dat er veel meer informatie nodig is. Er staat simpelweg te weinig op papier over het cultuurhistorisch erfgoed, de staat en de achtergronden van de panden of gebieden die de moeite waard zijn om te behouden. ,,Er is wel een klein monumentenbeleid, maar dat is summier", zegt Yvonne Maas.

Daarom heeft een bureau nu alsnog de opdracht gekregen om precies in kaart te brengen hoe het zit met de historische pareltjes in het dorp. Wat is er allemaal nog en wat moet er gebeuren om ze te behouden? ,,Zoals de monumenten in de Voorstraat maar ook de natuurwaarden van de Valle, wat is het historisch verloop van deze kreek geweest.” Maar het gaat verder, zegt Yvonne Maas. ,,Je moet ook gaan kijken naar de historische kleuren die gebruikt zijn voor de deuren of kozijnen. Dit is echt een verdiepingsslag”

Het onderzoek wordt uiteindelijk toegevoegd aan de Welstandsnota en het is dus de bedoeling om dit in de toekomst te gebruiken als een huis of een historische gebouw (zoals de kerk) wordt verbouwd of aangepast. Het is de basis om te beoordelen wat bewaard moet blijven en wat geen of minder waarde heeft. ,,Er komt meer besef dat dit soort dingen bewaard moeten worden voor de toekomst. Er is natuurlijk wel wat verbouwd waarvan we nu denken daar hadden we beter oog voor moeten hebben”, zegt Yvonne Maas.

Dit onderzoek wordt nu alleen gedaan voor Colijnsplaat omdat er haast bij is. Het nieuwe bestemmingsplan wordt na de zomer vastgesteld. Maar het is volgens Yvonne Maas zeker de bedoeling om dit ook te doen voor andere kernen. Dat gebeurt als de nieuwe erfgoednota (waarin ook het monumentenbeleid is opgenomen) wordt geschreven.

De stichting tot behoud en ontwikkeling van Colijnsplaat is gevraagd om een reactie, maar door vakanties was dat op dit moment niet mogelijk.