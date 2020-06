Meepraten over wat er gebeurt in ziekenhuis Adrz kan voortaan via het patiëntenpanel

Adrie is blij dat hij weer naar de kerk mag. ‘Geloof is toch een stukje van het leven’

7 juni OVEZANZDE - Adrie Vroonland uit Ovezande is een trouw kerkganger. Hij was dan ook blij dat hij zaterdagavond voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus weer live een viering kon bijwonen in de Rooms Katholieke kerk in zijn dorp. ,,Geloof is toch een stukje van het leven en het geeft me houvast.”