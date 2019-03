Medewerkers ambulancepost Goes staan te trappelen om te verhuizen

Taizé in de Geer­teskerk in Kloetinge: het wordt steeds drukker, maar meer jongeren zijn welkom

7 maart KLOETINGE - Wie een keer een Taizé-viering wil bijwonen, hoeft niet per se af te reizen naar het dorpje in het midden van Frankrijk. Het kan ook in de Geerteskerk in Kloetinge.