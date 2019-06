Medewerker zwaargewond bij bedrijfsongeval op schip in Rilland

Brand in Bed & Breakfast ‘Oostmolen­hoe­ve’ in Goes

16 juni GOES - In een Bed & Breakfast aan de 's-Gravenpolderseweg in Goes heeft vannacht brand gewoed. Er werden twee tankautospuiten, een waterwagen en een hoogwerker opgeroepen. De brandweer kon twintig minuten het sein 'brand meester’ al geven, maar daarmee was het vuur nog niet gedoofd.