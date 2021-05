Medewerker kreeg mes op de keel bij overval op Jumbo in Goes: ‘Hij schreeuwde: geef geld of ik maak je dood’

Ondanks ander advies mag plastic afval in Borsele gewoon in de grijze container worden gegooid

5 mei HEINKENSZAND - Borsele morrelt niet aan de manier waarop afval ingezameld wordt. Blik, drankenkartons en plastic mag ook in de toekomst gewoon in de grijze afvalbak. Ondanks dat uit een rapport bleek dat het eigenlijk beter is om het plastic afval wel apart in te zamelen.