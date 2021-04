Matijs Gerrits: ‘Ieder mens heeft wel iets om van te houden’

Bedrijven Smokkel­hoek en Choorhoek gecontro­leerd door politie en gemeente

26 maart KAPELLE - Tientallen ondernemingen op bedrijventerreinen Smokkelhoek in Kapelle en Choorhoek in Wemeldinge zijn vandaag door de gemeente, politie en de Regionale Uitvoeringsdienst aan een grote inspectie onderworpen. Tijdens de controle is gekeken of er illegale activiteiten plaatsvinden en hoe het staat met de veiligheid en leefbaarheid.