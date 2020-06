Massale verhuizing van tienduizenden bijen uit tuin in Kapelle

Geen tijdelijke maatrege­len om doorstro­ming bij Tienden­plein in Goes te verbeteren

17:28 GOES - De gemeente Goes neemt geen tijdelijke maatregelen om de doorstroming van het verkeer op en rondom het Tiendenplein te verbeteren. Volgens B en W is dat niet nodig nu het door de corona-crisis veel rustiger is tijdens de spitsuren.