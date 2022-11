Massale sluiting van kerken in De Zak nog geen gelopen race: parochiebestuur wil er drie openhouden

Er ging een schok door katholiek Zuid-Beveland toen het bisdom begin dit jaar aankondigde dat het vijf katholieke kerken op Zuid-Beveland wil sluiten. De kerken in Hansweert, Lewedorp en ’s-Heerenhoek zijn als eerste aan de beurt. Over enkele jaren zouden nog twee van de drie kerken in Heinkenszand, Ovezande en Kwadendamme volgen. Daarnaast zouden alleen die in Goes en Zierikzee open blijven.

Eerste drie kerken volgend jaar dicht

Aan de sluiting van de eerste drie kerken valt niet te ontkomen. De laatste diensten worden daar begin (Hansweert en Lewedorp) en eind (’s-Heerenhoek) volgend jaar gehouden. Maar dat er daarna nóg kerksluitingen volgen, daar is het bestuur van de Pater Damiaanparochie nog niet weg mee, zegt bestuurslid Richard Gielens. ,,We hebben een werkgroep opgetuigd, en daarmee zijn we in gesprek gegaan met heel veel betrokken vrijwilligers. De conclusies daarvan staan in een nota, die we aan het bisdom hebben gepresenteerd.”