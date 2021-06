Marleen Visser wil al jaren beheerder van het dorpshuis in Schore worden, nu is het gelukt

Bewonde­raars van het onbedorven Zeeuwse meisje namen het niet zo nauw met de werkelijk­heid

9 juni GOES - Niks mooiers dan een lieflijk plattelandstafereel met een wonderschoon Zeeuws meisje in de hoofdrol aan de muur. Zo dachten althans veel welgestelden uit alle windstreken er in de negentiende en twintigste eeuw over. Belgische, Franse, Duitse en Engelse schilders togen in de periode van industrialisatie naar het Zeeuwse platteland om de onbedorven schoonheid te vereeuwigen. Niet zelden met een flinke dosis fantasie, om het net iets mooier te maken.