Marleen en Dieter gaan pas slapen als er geen hout meer wordt gestookt

Het was een luchtkwaliteitsmeting in de eigen tuin, die de ogen opende van Dieter en Marleen Pientka uit ‘s-Gravenpolder. Nu zijn ze alweer vijf jaar actief bij de stichting Houtrook vrij, een club die ijvert voor bewustwording, want hout stoken is slecht voor de gezondheid.

,,Weet je hoeveel houtkachels er zijn in Nederland?” vraagt Dieter Pientka. ,,Ongeveer een miljoen. En de algehele trend is dat er steeds meer gestookt wordt.” Hinder, zo begon de bewustwording bij Marleen en Dieter. Ze wonen midden in ‘s-Gravenpolder aan een rustige maar smalle straat waar steeds meer schoorstenen op de daken verschenen. ,,Wij wonen hier nu zeventien jaar. Een jaar of vijf geleden merkten we al dat de overlast van houtrook langzaam maar zeker toenam”, zegt Dieter.

Houtrook als chemisch afval

,,Vanwege mijn hobby was ik al het weer aan het meten met instrumenten en toen dacht ik bij mezelf: ik ben benieuwd wat voor impact houtstook heeft op de luchtkwaliteit. Ik ben heel simpel begonnen met één instrument voor het meten van fijnstof, want bij houtstook komt heel veel fijnstof vrij. En toen ben ik gaan ontdekken dat er ongelofelijk veel fijnstof vrijkomt als er veel houtkachels branden. We zijn ons langzaam gaan verdiepen in wat voor stoffen er eigenlijk in houtrook zitten en zijn behoorlijk geschrokken. We hebben alle twee een chemische opleiding en weten precies wat die stofjes voor effect hebben op je gezondheid. Je kunt houtrook beschouwen als chemisch afval. Toen hebben we gezegd dat we de houtrook niet meer in ons huis willen hebben.”