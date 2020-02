Markante Villa in Wolphaartsdijk wijkt voor appartementen: ‘Hij is te slecht om te renoveren’

Xander raakte alles kwijt door hack van zijn bedrijf in Goes: ‘Binnen 2 jaar van zorgeloos naar dakloos’

15 februari Het bedrijf PHGR in Goes van Xander Koppelmans was goed geautomatiseerd en beveiligd tegen cybercrime. Althans, dat dacht hij - totdat zijn servers in 2015 werden gehackt. Koppelmans sprak op een cybercongres over het dramatische keerpunt in zijn leven.