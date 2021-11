Marjolein sjeest met haar sledehonden door de Zwaakse Weel: ‘Angst? Dat kun je beter maar niet hebben’

‘King Lear’ in Reimers­waal: Aangrij­pend, ontroerend en doorspekt met liefde

Bij Podium Reimerswaal staat zaterdagavond 6 november de voorstelling King Lear op het programma. Later dit theaterseizoen is het stuk ook te zien in het Ledeltheater in Oostburg. Het is een verhaal met ontroerende dialogen over ouderdom en de liefde van een dochter voor haar vader.

28 oktober