Marjolein Sinke vindt schrappen subsidie ‘triest’ maar voelt zich niet schuldig

update 17.34 Politie ontmantelt hennepkwe­ke­rij in Goes, burgemees­ter laat pand direct sluiten

GOES - In een bedrijfspand aan de Nobelweg in Goes heeft de politie dinsdagmiddag een hennepkwekerij ontdekt. Drie personen zijn aangehouden. Burgemeester Margo Mulder heeft het pand met onmiddellijke ingang laten sluiten.

22 juni