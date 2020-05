Maria (10) adviseert burgemeester José van Egmond over haar ‘junior-assistent’

Monumenta­le hoeve in Goes wordt omgetoverd tot wooncom­plex voor dementeren­de ouderen

16:09 GOES - In een voormalige boerderij aan de Stelleweg in Goes wonen in de toekomst ruim dertig dementerende ouderen. Een plan om het agrarische pand om te vormen tot woonzorgvoorziening kan op steun van de gemeente rekenen.