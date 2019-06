Margreet uit Kruiningen wil met haar stoffen broodzakken en kaasdoeken iedereen van plastic afval verlossen

Voor Margreet begon het balletje een paar maanden geleden te rollen. Met haar man had ze zich aangemeld voor de actie 100-100-100. Daarbij proberen 100 gezinnen uit Reimerswaal 100 dagen lang maximaal 100 kilo afval te produceren. ,,Op de startbijeenkomst gaf een vrouw een lezing met allerlei handige tips. De broodzak was er één van. Ik dacht: die maak ik zelf wel van een restje stof.” Via de site van 100-100-100 bood ze de zelfgemaakt zakken ook aan andere deelnemers aan. ,,Eén van hen kwam met het idee om ze ook in de winkels te leggen.”

Bakje meenemen

,,Bij slagerij Van Soest in Kruiningen waren ze direct enthousiast. Zij ondersteunen de 100-100-100 actie door deelnemers vijf procent korting te geven wanneer ze zelf plastic bakjes meenemen.” Ook bakkerij Hirdes in Krabbendijke en Landwinkel de Plantage tussen Kruiningen en Yerseke omarmden het initiatief. ,,Bij de landwinkel gaan vooral de kaasdoeken goed. Die zijn wel wat duurder, omdat er veel werk in zit. Je moet de doeken in de oven verwarmen en meerdere keren bestrijken met een mengsel van bijenwas en jojoba-olie.”

De doeken zijn vervolgens haast eindeloos te gebruiken: een natte doek of een mild sopje en ze zijn weer schoon. ,,Ik gebruik het in plaats van aluminium- of huishoudfolie. Mijn zoon neemt er zijn boterhammen in mee.” De milieuvriendelijke verpakkingen komen de kwaliteit van het voedsel ten goede. ,,Kaas schimmelt minder snel en bij brood blijft de korst lekker knapperig. Je kunt de broodzakken trouwens ook gewoon invriezen.”

Deodorant

De familie Verschuure produceerde al niet veel afval, omdat Margreet bijvoorbeeld haar eigen lippenbalsem, deodorant en wasmiddel maakte. Daarnaast verbouwen ze zelf veel groenten en fruit, die met verschillende methodes lang bewaard blijven. ,,Neem bijvoorbeeld snijbiet. Die bladeren gaan in de droogmachine en daarna vermaal ik het. Je kunt het gebruiken in een smoothie of door de aardappels doen voor stamppot.” Door deelname aan de 100-100-100-actie is de hoeveelheid restafval tot een absoluut minimum gereduceerd. ,,We begonnen met een paar kilo per week, tot we kattenbakvulling van papier en hout hebben gevonden. Dat kan bij het gft-afval. We zitten nu nog maar op 280 gram restafval in twee weken.”