Margo Mulder wordt nieuwe burgemeester van Goes

GOES - Margo Mulder (49) wordt de nieuwe burgemeester van Goes. Dat is donderdagavond bekendgemaakt tijdens de raadsvergadering.

Mulder is lid van de PvdA en was tot voor kort wethouder in de gemeente Heusden. Die functie vervulde ze van 2010 tot en met 2018. Daarvoor was ze fractievoorzitter in de gemeenteraad. Eerder heeft ze gewerkt als klinisch psycholoog in het St. Elisabethziekenhuis in Tilburg. Mulder woont met haar partner in Den Bosch en heeft een dochter van 19.

Verslingerd

De toekomstige burgemeester laat in een reactie weten dat ze na de vorige raadsperiode bewust is gestopt in de gemeentepolitiek van Heusden, omdat ze een volgende stap in haar carrière wilde maken. ,,Maar wel in het openbaar bestuur, want daar ben ik aan verslingerd geraakt.''

Mulder zegt Goes en de omliggende dorpen de afgelopen tijd een aantal keer te hebben bezocht. De gemeente maakte het goede indruk op haar. ,,Goes heeft alles op onder meer economisch en cultureel gebied.'' Zeeland kent ze vooral van vroegere vakanties.

Eerste vrouwelijke burgemeester

Mulder wil snel in Goes komen wonen. ,,Dat een burgemeester moet wonen in de stad waar hij of zij werkt, daar sta ik helemaal achter.'' De PvdA'ster wordt de eerste vrouwelijke burgemeester van Goes. Het is de bedoeling dat ze wordt geïnstalleerd in de gemeenteraadsvergadering van 12 september.

De gemeenteraad liet gisteren in een verklaring weten dat ze in Mulder iemand ziet die mensen met elkaar weet te verbinden. 'Ze is analytisch en doortastend en toont inlevingsvermogen.'

CDA-fractievoorzitter Frans van der Knaap, voorzitter van de vertrouwenscommissie, liet weten dat de commissie heeft gezocht naar de beste burgemeester, zonder te kijken naar geslacht of politieke kleur.