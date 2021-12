Marco vond geen plek voor dementerende moeder, dus zette hij zelf iets op: ‘Goes is al de dertiende locatie’

Het gebouw in de Nieuwstraat staat er. Binnen zijn tientallen werklieden nu hard aan het werk om ervoor te zorgen dat begin maart de eerste bewoners met dementie kunnen komen. In totaal moeten 28 mensen er straks een huiselijke woonomgeving vinden. ,,Maar dat doen we heel rustig aan’’, zegt Marco Ouwehand. ,,We beginnen met drie bewoners en daarna zal elke maand een nieuwe bewoner volgen.’’ De oprichter van Martha Flora is door schade en schande wijs geworden. Het Martha Flora-huis in Goes is inmiddels het dertiende in Nederland. ,,In het eerste huis kwamen destijds meteen zeven bewoners. Dat was te veel. Bewoners en personeel moeten rustig aan elkaar kunnen wennen. Bovendien heeft zo'n nieuw gebouw altijd kinderziektes.’’