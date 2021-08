Marco verruilde Goes voor Breda: ‘Zeeuwen hebben dan ook altijd een streepje voor bij mij’

In Middelburg ben ik geboren. Daar woonden we in een rijtjeshuis, maar doordat mijn vader als zelfstandig ondernemer op verschillende Zeeuwse weekmarkten stond had hij veel ruimte nodig. Op mijn twaalfde, net voordat ik naar de middelbare school ging, verhuisden we naar een boerderij in Nisse. Die overstap was voor mij erg groot en ik moest me aanpassen. In Middelburg had ik het erg naar mijn zin en in de Zak van Zuid-Beveland is alles een stuk rustiger. Ik ging naar het Christelijk Lyceum in Goes en had daar een moeilijke tijd. Het eerste jaar haalde ik al niet. Toen ben ik naar de mavo gegaan zodat ik na vier jaar kon werken.