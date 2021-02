Mannen verdwijnen bijna helemaal in door en door rotte stam van gerooide boom in Goes

Na het kappen was goed te zien dat de beeldbepalende boom helemaal rot was van binnen. Het gat in de stam was zo groot en ging zo diep de grond in dat de mannen die de boom hadden gerooid er bijna helemaal in konden staan. Volgens buurtbewoner Peter de Jonge, die het genoemde tafereel op de foto zette, kwam de slechte staat van de boom afgelopen oktober aan het licht, nadat een dikke tak naar beneden was gekomen. Een inspectie die volgde, betekende het doodvonnis voor de boom. ,,Jammer, maar verstandig’’, aldus De Jonge. Hij zocht uit dat de betreffende boom wordt genoemd in het boekje ‘Bomen op de wallen van Goes’. Het zou gaan om een schietwilg, die meer dan 24 meter hoog kan worden en meer dan een meter dik.