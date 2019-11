Manda Heddema stopt met boekwinkel De Koperen Tuin in Goes

GOES - Manda Heddema stopt met boekhandel De Koperen Tuin in Goes. De winkel wordt overgenomen door Anthoni Fierloos, die ook al boekhandel Paard van Troje in Goes runt.

Heddema laat weten dat ze het boekhandelsvak niet vaarwel zegt, maar ergens anders in het land aan de slag gaat. Ze neemt boekhandel Jacques Baas in Driebergen over. ,,Die winkel zal wel wat kleiner zijn dan ik gewend ben. Maar dat is ook prettig, want op die manier weet ik zeker dat ik het tot mijn zeventigste kan blijven doen. Ik vind het bovendien ook heel fijn om wat dichter bij de kinderen te gaan wonen.”

Heddema loopt al lange tijd met het idee rond om een stap als deze te zetten. ,,Maar het was een hele puzzel’’, legt ze uit. ,,Ik wilde niet een bestaande winkel overnemen zonder De Koperen Tuin te hebben verkocht, maar andersom ook niet. Het moest dus echt helemaal kloppen.’’ De nieuwe winkel in Driebergen is volgens Heddema overigens echt niet klein. ,,Maar wel iets kleiner dan De Koperen Tuin. Want die winkel runnen is gewoon fysiek zwaar.’’

Op 30 december komt er een afscheidsreceptie in De Koperen Tuin. Heddema verwierf de afgelopen jaren landelijke bekendheid, omdat ze in het boekenpanel van De Wereld Draait Door zat. De echtgenoot van Heddema, Carel Bruring, zal binnen afzienbare tijd ook stoppen als raadslid voor GroenLinks in Goes. ,,Er is niet voorzien in een scheiding’’, grapt hij. ,,Dus ja, ik verhuis mee met Manda.’’ Aangezien het tweetal nog een huis moet zoeken in Driebergen verwacht Bruring (die momenteel overigens herstelt van een hartinfarct) dat hij pas in de zomer zijn taken zal overdragen aan een opvolger in de gemeenteraad.