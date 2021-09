Man wordt sloot ingetrokken door honden van bekende in Goes

opinie Geen auto's op de Stenen Brug? Doe dan in elk geval iets voor de bewoners van de Oostwal!

24 september GOES - Een paar Goese raadsleden plaatsten donderdag blije berichten op de sociale media. Ze hadden toch maar mooi weten te voorkomen dat er auto's over de Stenen Brug gaan rijden. Hopelijk vergeten ze in hun uitbundigheid niet dat er nog wel mensen met een probleem zitten.