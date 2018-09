Man vermiste Angelique (50) overtuigd dat haar auto in het water ligt

GOES - In het havenkanaal van Goes ligt hij ook niet. Althans, de zoektocht naar de auto van de sinds 13 augustus vermiste Angelique Vis-Raas (50) uit 's-Gravenpolder heeft niets opgeleverd.

Maandag heeft het Landelijk Team Onderwater Zoekingen (LTOZ) van de politie met sonar-apparatuur het havenkanaal van Goes gepeild. ,,Ze hebben niets gevonden", zegt haar man Hans Vis. Naar de Suzuki Alto werd eerder al gezocht in het Schelde-Rijnkanaal ten westen van Rilland en in het Kanaal door Zuid-Beveland. Vis: ,,Op een gegeven moment houdt het op, dan heb je alle plekken gehad waar een auto gemakkelijk het water in kan rijden."

Zoekhonden van Reddingsoperatie Zeeland gaan ook zoeken in het kanaal van Goes naar het Goese Sas. ,,Bij Hansweert zoeken de honden waarschijnlijk dit weekeinde. De mensen van Reddingsoperatie Zeeland zeiden tegen mij: het is bij ons uitsluiten of vinden. Die geven niet zomaar op", zegt Vis met nadruk.

Depressief

De 50-jarige Vis vertrok maandag 13 augustus zonder legitimatie, telefoon of geld met haar auto vanuit huis richting Kapelle. Sindsdien wordt ze vermist. Een opsporingsbericht op Facebook leverde een paar tips op, maar de 's-Gravenpolderse werd niet gevonden. Vis was depressief en suïdicaal en sprak over 'het water inrijden en niet meer gevonden worden'.