'Man van zeven miljoen beelden met kinderporno’ veroordeeld tot cel- en taakstraf

Ook al mag er niemand bij zijn, Reimers­waal blijft slachtof­fers van de Ramp herdenken

1 februari KRUININGEN - De 77 namen, voorgelezen door schoolkinderen van Bornput in Oostdijk en de Comrieschool in Kruiningen. De kranslegging bij het monument van Jan Wolkers. Een ooggetuigenverslag om stil van te worden. De Reimerswaalse herdenking van de Watersnoodramp in en om de Johanneskerk in Kruiningen verliep zoals altijd, en toch was alles anders.