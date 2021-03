Man uit Wemeldinge (51) overleden bij ongeluk in Gelderland

Camera’s met oud en nieuw moeten overlast in Heinkens­zand voorkomen

23 maart HEINKENSZAND - Op het Stengeplein en bij de Rietkraag in Heinkenszand is de komende jaarwisseling cameratoezicht nodig. Dat zegt burgemeester Gerben Dijksterhuis naar aanleiding van de evaluatie van de afgelopen jaarwisseling. In deze omgeving was veel overlast en is voor 2000 euro aan schade aangericht.