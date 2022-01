Man uit Hoek aangehouden na klimpartij in steigers watertoren Goes

GOES - Een 28-jarige man uit Hoek is dinsdagavond aangehouden in Goes nadat hij weigerde zich te legitimeren. De man verzette zich hevig bij zijn aanhouding. De man werd naar zijn legitimatiebewijs gevraagd omdat hij met een ander op de steiger was geklommen die op dit moment bij de watertoren in Goes staat.