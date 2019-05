Man steelt 19 blikjes Red Bull bij tankstation in Goes

Manhuis­tuin­con­cert trapt af in kerk

5 mei GOES – Niet in de Manhuistuin, maar in de Heilige Maria Magdalena kerk trapte Senioren Orkest Zeeland de reeks Manhuistuinconcerten af. De oorzaak: het onstuimige weer dit weekend. Het orkest repeteert wekelijks in Kapelle, telt leden uit heel de provincie en treedt zo’n tien keer per jaar op. Het orkest speelde een aangepast repertoire vanwege Bevrijdingsdag. Burgemeester Margo Mulder opende het concert. Vanaf nu zijn er iedere zondag concerten. Het eerstvolgende is een optreden van klarinetkwartet Koninklijke Luchtmacht uit Woensdrecht. Alle concerten starten klokslag twaalf uur.