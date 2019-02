Man rijdt slingerend over snelweg A58 onder invloed van wiet en cocaïne

VIDEO Dankzij de nieuwe duofiets, kan meneer Van Stee (92) de Kiekuut weer op

14 februari YERSEKE - Finus van Stee (92) is maar wat blij met de nieuwe duofiets die donderdag is afgeleverd bij zorgcentrum Moerzicht in Yerseke. Het nieuwe exemplaar met trapondersteuning rijdt veel soepeler. ,,Het is niet voor z'n tijd. Als we naar de Kijkuit gingen, moest de bestuurder afstappen om te duwen!”