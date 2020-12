Man raakt gewond bij eenzijdig ongeval in Ovezande

Maxime (11) kreeg een hersentu­mor en maakt nu armbandjes voor Kika

12 december GOES - Na een periode van chemo's en bestralingen gaat het weer een beetje beter met de elfjarige Maxime Everse uit Goes. Omdat ze als geen ander weet hoe het is om als kind ernstig ziek te zijn, is ze een actie gestart om geld in te zamelen voor Kika. Dat doet Maxime met de verkoop van armbandjes.