Man pleegt overval op Jumbo in Goes en vlucht op een grijze fiets

video Brand verwoest voormalige Renault-garage in Goes

6 mei GOES - In de voormalige Renault-garage in de Marconistraat in Goes heeft vannacht een grote brand gewoed. Omdat het om een flink gebouw ging, gaf de brandweer al snel het sein ‘zeer grote brand’ af. De monumentale schoorsteen van de voormalige Hollandia melkfabriek, die pal tegen de garage aan staat, kon worden gered.