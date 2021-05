Man opgepakt in Goes die 6 keer was ‘vergeten te betalen’ na het tanken

Tamar opende een bed & breakfast, en ze is niet de enige: ‘Ik wil mensen een leuk weekendje geven’

9 mei WEMELDINGE - Gasten in de watten leggen, lekkere ontbijtjes maken en taarten bakken: dat is Tamar Duivewaarde (35) op het lijf geschreven. Ze ontving deze week de eerste gasten in haar B&B Dijkzicht in Wemeldinge. Steeds meer Zeeuwen verhuren kamers in hun eigen huis. ,,Als je ziet hoe leuk mensen het hier vinden, dan geeft dat zo’n goed gevoel.”