Man misdraagt zich in Yerseke; 350 euro boete voor verzet tegen arrestatie

YERSEKE - De politie heeft woensdag in Yerseke een man op straat bespoten met pepperspray omdat hij zich gewelddadig opstelde richting agenten en zich verzette tegen zijn aanhouding. Het was al de derde keer in korte tijd dat de politie met de man in contact kwam omdat hij zich ophield bij het huis van zijn ex en zich vervelend gedroeg. Zo vertellen de bewuste agenten in een post op Facebook.