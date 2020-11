Man loopt met bijl, messen en nep-vuurwapen rond bij McDonald's in Goes

Sterilisa­tie van damherten op Haringvre­ter: interes­sant idee, maar nog veel vragen

13 november MIDDELBURG - Sterilisatie van hindes in plaats van afschot om het aantal damherten op de Haringvreter in toom te houden is een interessant idee. Maar volgens Staatsbosbeheer, eigenaar van het eiland in het Veerse Meer, moeten nog veel vragen beantwoord worden voordat dit plan van een groep dierenartsen in de praktijk kan worden gebracht.