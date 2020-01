Man komt met zijn auto in het water terecht in Goes

Inwoners Goes mogen de gemeente uitdagen: 'Dat kan ik beter!’

10 januari GOES - Zelf het groen in de straat bijhouden? Het buurthuis onderhouden? Of misschien zelfs wel zorgtaken uitvoeren. Inwoners van de gemeente Goes krijgen binnenkort de kans om taken van de gemeente over te nemen als ze denken dat ze het zelf beter kunnen.