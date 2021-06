Man in Goes aangehouden met 17 cilinders lachgas in zijn auto

Reimers­waal snijdt pandjesba­zen de pas af: splitsen in kleine apparte­ment­jes mag niet meer

9 juni KRUININGEN - Het is in tijden van krapte op de woningmarkt lucratieve business: koop een leegstaand winkelpand, maak er zo veel mogelijk appartementjes in en verhuren maar. De keerzijde is dat het de leefbaarheid in de buurt vaak niet ten goede komt. Reden voor Reimerswaal om een verbod op het splitsen van panden in te stellen.