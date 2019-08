Man in been geschoten tijdens aanhouding in Kortgene

Dronken bestuurder uit Kruiningen rijdt tegen boom en gaat door het lint in politiecel

14:23 KAPELLE - Een 37-jarige bestuurder uit Kruiningen is vrijdag aan het einde van de middag op de Schoorse Oudedijk in Kapelle uit de bocht gevlogen en tegen een boom gereden. Hij en zijn bijrijder vluchtten daarop een weiland in. Ze blijken een flinke slok op te hebben en kunnen even later nabij de Kloosterweg worden aangehouden.