Man gewond na steekincident in Goes

In eerste instantie ontfermde een rapid responder van de ambulancedienst zich over de gewonde, later kwam ook een ambulanceteam ter plekke. De gewonde ligt nog op straat en zou een verwonding hebben aan zijn been. De omgeving is afgezet. De politie laat weten dat nog niet duidelijk is wat er precies is gebeurd. “Onderzoek is gestart”, aldus de politie op Twitter.